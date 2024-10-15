Раскрыты неизвестные геологические процессы 34 миллиона лет назад

Earth-Science Reviews: древнее похолодание вызвало геологические изменения

Геологи Стэнфордского университета раскрыли неизвестные геологические процессы, связанные с резким климатическим переходом от теплого эоцена к холодному олигоцену около 34 миллионов лет назад. Результаты исследования опубликованы в журнале Earth-Science Reviews.

Традиционные модели предполагают, что древнее похолодание должно было вызвать значительную эрозию на континентах и накопление огромных объемов осадков на дне океанов. Однако анализ показал, что на окраинах всех континентов практически отсутствуют осадки, связанные с этим событием. Это открытие ставит под сомнение существующие представления о переносе осадков в период резкого климатического перехода.

Для проведения исследования ученые проанализировали обширную литературу, включая данные морского бурения, нефтегазовых исследований и геологические сейсмические данные, охватывающие более ста географических объектов по всему миру. Масштабный подход к анализу был возможен благодаря доступу к онлайн-базам данных, что позволило исследователям выявить ранее неизвестные глобальные закономерности.

Собранные данные показывают, что вместо ожидаемых слоев песчаных осадков сформировались обширные пробелы в летописи горных пород, возникающие в результате отсутствия осаждения во время экстремального похолодания. Это предполагает, что осадки могли быть перенесены из привычных бассейнов накопления из-за сильных океанических течений, связанных с изменением температуры и солености воды.

Исследователи полагают, что падение уровня моря привело к обнажению континентальных шельфов, что позволило осадкам обходить близлежащие бассейны накопления и направляться к глубоководным равнинам океанов. Ледниковая эрозия в приантарктических районах также могла способствовать возникновению подобных процессов. Эти механизмы, воздействующие глобально, создавали аналогичные условия в океанических бассейнах вокруг всех континентов.

Новое понимание последствий резкого климатического перехода от эоцена к олигоцену может помочь ученым лучше понять возможные изменения, связанные с современным глобальным изменением климата. Хотя современное потепление происходит быстрее, чем эоцен-олигоценовый переход, геологические данные дают представление о возможных изменениях в системах осаждения и на поверхности Земли.