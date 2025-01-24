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21:03, 24 января 2025Из жизни

Учитель устроил эксперимент в классе и чуть не сжег учеников

В Таиланде школьники получили серьезные ожоги из-за эксперимента в классе
Никита Савин
Никита Савин

Фото: MChe Lee / Unsplash

В Таиланде учитель устроил в классе эксперимент с машинным маслом и чуть не сжег четверых учеников. Об этом пишет The Thaiger.

Инцидент произошел 23 января в городе Пхетчабун одноименной провинции. Как рассказали в школе, школьники наблюдали, как преподаватель Леркчай Лимрангслит проводил эксперимент с работающей печкой, в рамках которого он вылил на нее масло из пластиковой канистры.

Масло неожиданно вспыхнуло, в результате чего школьники получили серьезные ожоги лиц и конечностей. При этом ученики не стали обвинять в случившемся педагога. Они признались, что он проводил эксперимент на безопасном расстоянии, однако они специально подошли поближе, чтобы все рассмотреть.

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Cам Лимрангслит заявил, что масло не должно было вспыхнуть, и предположил, что в канистре ранее хранилось легковоспламеняющееся вещество, что и привело к возгоранию. Учеников доставили в больницу, где обработали ожоги. Родители одного из пострадавших сказали, что расценивают инцидент как несчастный случай и не намерены выдвигать обвинения. Они также отметили, что состояние здоровья их сына с момента происшествия уже значительно улучшилось.

Ранее сообщалось, что в американском штате Коннектикут учителя и ученика госпитализировали после неудачного эксперимента. Преподаватель залил кислотой медные монеты в специальном приборе, что привело к выделению опасного газа.

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