Ушел из жизни актер Фоменко

Умер советский и российский актер Владимир Фоменко, ему было 84 года

Умер советский и российский актер театра и кино Владимир Фоменко. Об этом сообщает издание KP.RU со ссылкой на его сына Георгия.

Георгий Фоменко сообщил, что его отец скончался в возрасте 84 лет.

«К сожалению, позавчера Владимира Георгиевича Фоменко не стало, отек легких», — сообщил он.

Артист был известен по участию в постановках Театра на Таганке и Московского ТЮЗа, а также снимался в фильмах «Житейские воззрения кота Мурра», «Тайна предков» и других картинах.

Ранее стало известно, что звезда фильма «Кончится лето» Вячеслав Югов умер от рака в возрасте 55 лет.