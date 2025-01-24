Ушел из жизни актер Фоменко

Умер советский и российский актер театра и кино Владимир Фоменко. Об этом сообщает издание KP.RU со ссылкой на его сына Георгия.
Георгий Фоменко сообщил, что его отец скончался в возрасте 84 лет.
«К сожалению, позавчера Владимира Георгиевича Фоменко не стало, отек легких», — сообщил он.
Артист был известен по участию в постановках Театра на Таганке и Московского ТЮЗа, а также снимался в фильмах «Житейские воззрения кота Мурра», «Тайна предков» и других картинах.
Ранее стало известно, что звезда фильма «Кончится лето» Вячеслав Югов умер от рака в возрасте 55 лет.