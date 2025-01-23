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18:28, 23 января 2025Культура

Умер актер из фильма с Юрой Борисовым

Звезда фильма «Кончится лето» Вячеслав Югов умер от рака в возрасте 55 лет
Андрей Шеньшаков
Вячеслав Югов

Вячеслав Югов. Кадр: фильм «Холодное золото»

Вячеслав Югов, звезда фильма «Кончится лето» с Юрой Борисовым, ушел из жизни после болезни. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, Югов в последние годы боролся с раком легких, но продолжал участвовать в съемках новых проектов. Сообщается, что артист умер незадолго до Нового года, но о его смерти стало известно только сейчас. Его не стало дома, в кругу семьи, у него остались жена и 17-летний сын.

Известно, что во время съемок фильма «Кончится лето» с номинантом на «Оскар» Юрой Борисовым, Югову несколько раз становилось плохо прямо на съемочной площадке, но он завершил свою работу в картине, которая выйдет в прокат в конце февраля. Также Югов снялся в фильмах «Рядовой Чээрин» и «Не хороните меня без Ивана».

Ранее стало известно, что актер из сериала «Интерны» Николай Ледовских умер на 77-м году жизни. В фильмографии артиста осталось около 50 проектов.

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