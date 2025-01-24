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13:39, 24 января 2025Культура

Ушел из жизни известный слепой певец

Известный слепой исполнитель Николай Горланов ушел из жизни в возрасте 33 лет
Андрей Шеньшаков

Кадр: Николай Горланов / «ВКонтакте»

Солист Курганской филармонии Николай Горланов, известный своим уникальным баритоном, умер в возрасте 33 лет. Об этом сообщает издание Ura.ru.

Артист ушел из жизни 23 января 2025 года в родном Кургане. Он был известен на всю страну своим мастерским исполнением романсов, эстрадных песен и арий из опер. Как отмечает издание, его уход стал большой утратой для культурной жизни региона.

Известно, что, несмотря на проблемы со здоровьем, Николай регулярно проводил мастер-классы для молодых исполнителей, делясь с ними своим опытом и знаниями. 31 января у Горланова было запланировано следующее выступление: вместе с музыкантом Евгением Крашенинниковым он должен был выйти на сцену дома культуры Светлодольского с концертом «Этот день мы приближали как могли».

Ранее стало известно, что пресс-секретарь певца Shaman Антон Коробков-Землянский умер из-за проблем с сердцем на фоне приема лекарства. Ему было 40 лет.

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