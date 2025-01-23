Названа причина смерти пресс-секретаря певца Shaman

Пресс-секретарь Shaman умер из-за проблем с сердцем на фоне приема лекарства

Причиной смерти пресс-секретаря певца Shaman (Ярослав Дронов) Антона Коробкова-Землянского стала проблема с сердцем на фоне приема лекарства. Такую версию назвал РИА Новости информированный источник.

«Причина смерти — проблемы с сердцем на фоне приема медицинского препарата», — указал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в крови Коробкова-Землянского, по результатам экспертизы, не нашли запрещенных веществ.

Пресс-секретарь Shaman умер в Москве в ноябре прошлого года. 40-летнему журналисту стало плохо вечером 9 ноября, когда он находился у себя в квартире в Москве. По одной из версий, мужчина мог отравиться неустановленным веществом. Также рассматривается версия о сердечной недостаточности.

