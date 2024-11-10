Умер журналист и пресс-секретарь SHAMAN Коробков-Землянский

Днем 10 ноября стало известно о смерти пресс-секретаря певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), журналиста Антона Коробкова-Землянского. Ему было 40 лет.

Накануне вечером, 9 ноября, находясь в своей квартире на проспекте Мира в Москве Коробков-Землянский начал внезапно задыхаться. Супруга вызвала медиков, однако спасти его уже не удалось. Концертный директор певца Александр Качан подтвердил смерть коллеги.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Незадолго до смерти Коробков-Землянский сильно переживал из-за скандала

По предварительным данным, причиной смерти Коробкова-Землянского могла стать острая сердечная недостаточность. По другой версии он скончался от сердечного приступа. При этом, как отмечает Telegram-канал Mash, ранее проблем с сердцем у 40-летнего мужчины не было.

Также отмечается, что в последнее время пиар-менеджер много переживал на работе, у него случались нервные срывы. А буквально накануне произошел скандал: слова Коробкова-Землянского неправильно поняли, из-за чего ему пришлось оправдываться за публикации в СМИ. На фоне этого он сильно разволновался.

Звезды оказались шокированы новостью о смерти Коробкова-Землянского

8-9 ноября SHAMAN принимал участие в юбилейном концерте Игоря Крутого в московском зале «Live Арена». Покойный пресс-секретарь также присутствовал на мероприятии. Об этом написала в своем Telegram-канале телеведущая Лера Кудрявцева. «Я сейчас просто в шоке. Антон Коробков умер. Позавчера мы болтали и весело общались на вечере Игоря Крутого», — поделилась она эмоциями.

На известие о смерти коллеги также одной из первых отреагировала журналистка Ксения Собчак. «Как странно и тревожно такое читать о взрослых и здоровых людях — просто начать задыхаться и умереть. С нуля, без видимых на то причин», — прокомментировала она трагическое событие в Telegram-канале «Кровавая барыня».

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В январе 2024 года Коробков-Землянский стал директором по коммуникациям холдинга «Европейская медиагруппа». Генеральный директор холдинга Роман Емельянов выразил соболезнования семье покойного и отметил, что за четыре года работы на должности руководителя пресс-службы Антон продемонстрировал высокий профессионализм.

Коробков-Землянский был членом Общественной палаты и пресс-секретарем Филиппа Киркорова

Свой профессиональный путь Коробков-Землянский начал на телевидении Красноярска. Уже с 18 лет он сотрудничал с известными региональными программами в качестве автора, работал ведущим молодежной программы «Вести с крыш», выходившей на канале ГТРК «Красноярск».

После этого журналист работал на Первом канале. 8 сентября 2011 года указом президента России был утвержден членом Общественной палаты. С 2011 по 2013 год он был директором фонда «Сколково» по новым медиа, а с 2012 по 2014 год являлся членом четвертого состава Общественной палаты.

Фото: Сергей Бобылев/ РИА Новости

Журналист также работал в дирекции информационных программ телеканала «Россия», был ведущим радиостанций «Русская служба новостей» и «Русское радио», редактором студии специальных проектов Первого канала.

В марте 2016 года стал пресс-секретарем Филиппа Киркорова, а в 2022-м — представителем SHAMAN.