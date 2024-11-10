Названа причина смерти пресс-секретаря певца SHAMAN

Пресс-секретарь певца SHAMAN Коробков-Землянский умер от сердечного приступа

Сердечный приступ стал причиной смерти пресс-секретаря SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) 40-летнего Антона Коробкова-Землянского. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Прежде проблем с сердцем у него не было. Приступ мог спровоцировать скандал, случившийся накануне смерти пресс-секретаря. Слова Коробкова-Землянского неправильно трактовали в публикациях СМИ, ему пришлось урегулировать ситуацию, из-за чего он сильно переволновался.

В последнее время пресс-секретарь артиста часто переживал из-за рабочих вопросов, вследствие чего у него случались нервные срывы.

Концертный директор певца SHAMAN Александр Качан подтвердил смерть коллеги.

Коробкову-Землянскому вечером 9 ноября стало плохо у себя в квартире на проспекте Мира. Жена вызвала ему скорую помощь, но врачам не удалось его спасти.