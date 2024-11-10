Директор SHAMAN подтвердил смерть его пресс-секретаря

Директор SHAMAN Качан подтвердил смерть Коробкова-Землянского

Концертный директор певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) Александр Качан подтвердил смерть журналиста Антона Коробкова-Землянского. Его комментарий публикуют «Известия».

«Да, к сожалению, да. Подробностей не знаю, они последуют позже. Будут комментарии от Ярослава, и официальное заключение, естественно. А как факт, да, подтверждаю», — сказал Качан.

О смерти Коробкова-Землянского стало известно ранее 10 ноября. По информации СМИ, вечером 9 ноября журналисту стало плохо у себя в квартире на проспекте Мира. Жена вызвала скорую помощь, но спасти его уже не удалось.

Коробкову-Землянскому было 40 лет.