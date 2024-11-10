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13:56, 10 ноября 2024Культура

Названа предварительная причина смерти пресс-секретаря SHAMAN

Сердечная недостаточность могла стать причиной смерти пресс-секретаря SHAMAN
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Директор SHAMAN подтвердил смерть его пресс-секретаря

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Причиной смерти пресс-секретаря певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) Антона Коробкова-Землянского могла стать острая сердечная недостаточность, сообщил источник РЕН ТВ.

«Европейская медиагруппа», в которой работал Коробков-Землянский, выразила соболезнования его семье.

Концертный директор певца SHAMAN Александр Качан подтвердил смерть коллеги.

Коробкову-Землянскому вечером 9 ноября стало плохо у себя в квартире на проспекте Мира. Жена вызвала ему скорую помощь, но врачам не удалось его спасти.

Коробкову-Землянскому было 40 лет.

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