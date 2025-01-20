В крови умершего пресс-секретаря певца Shaman не нашли запрещенных веществ

РИА Новости: В крови умершего пресс-секретаря Shaman не было запрещенных веществ

В крови скончавшегося пресс-секретаря певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, Антона Коробкова-Землянского, по результатам экспертизы, не нашли запрещенных веществ. Об этом РИА Новости сообщил информированный источник.

«Запрещенных веществ в крови не было», — заявил собеседник агентства.

Коробков-Землянский умер в Москве в ноябре прошлого года. 40-летнему журналисту стало плохо вечером 9 ноября, когда он находился у себя в квартире в Москве. По одной из версий, Коробков-Землянский мог отравиться неустановленным веществом. Также рассматривается версия о сердечной недостаточности.