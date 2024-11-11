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15:38, 11 ноября 2024Культура

Стало известно о возможном отравлении пресс-секретаря SHAMAN

РИА Новости: причиной смерти пресс-секретаря SHAMAN могло стать отравление
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Предварительной причиной смерти пресс-секретаря певца SHAMAN, журналиста Антона Коробкова-Землянского является отравление. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Предварительная причина смерти — отравление неустановленным веществом», — сказал собеседник агентства.

О смерти Коробкова-Землянского стало известно 10 ноября. 40-летнему журналисту стало плохо вечером 9 ноября, когда он находился у себя в квартире в Москве. Супруга вызвала скорую помощь, но врачам не удалось его спасти.

Источники сообщали, что причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность. Издание Shot писало, что у Коробкова-Землянского случился инфаркт миокарда.

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