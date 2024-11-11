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03:08, 11 ноября 2024Культура

Стала известна предварительная причина смерти пресс-секретаря SHAMAN

Причиной смерти пресс-секретаря SHAMAN могла стать сердечная недостаточность
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Антон Коробков-Землянский

Антон Коробков-Землянский. Фото: @korobkov

Причиной смерти пресс-секретаря певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) Антона Коробкова-Землянского могла стать острая сердечная недостаточность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.

Отмечается, что вызов поступил из квартиры Коробкова-Землянского в субботу, 9 ноября, около 22:10 по московскому времени. «По предварительным данным, причиной гибели стала острая сердечно-сосудистая недостаточность», — сообщил собеседник агентства.

Ранее концертный директор певца SHAMAN Александр Качан подтвердил смерть коллеги. Коробкову-Землянскому вечером 9 ноября стало плохо у себя в квартире на проспекте Мира. Жена вызвала ему скорую помощь, но врачам не удалось его спасти. Коробкову-Землянскому было 40 лет.

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