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10:09, 11 ноября 2024Культура

Стали известны подробности смерти пресс-секретаря SHAMAN

Shot: у пресс-секретаря SHAMAN Коробкова-Землянского случился инфаркт миокарда
Андрей Шеньшаков
Антон Коробков-Землянский

Антон Коробков-Землянский. Кадр: Фан SHAMAN / YouTube

У пресс-секретаря певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, Антона Коробкова-Землянского случился инфаркт миокарда. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, трагедия случилась в субботу, около девяти вечера: Антону стало плохо, когда он находился у себя дома, на Проспекте Мира. Сообщается, что супруга сама пыталась спасти мужа, делала ему массаж сердца. Первым скорую помощь вызвал сосед Коробкова-Землянского, он увидел происходящее через окно из дома напротив. Однако приехавшие медики не смогли откачать пиарщика и констатировали его смерть.

Ранее стало известно, что в Москве в возрасте 40 лет ушел из жизни Антон Коробков-Землянский, работавший пресс-секретарем Филиппа Киркорова и певца SHAMAN.

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