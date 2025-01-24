В Белоруссии опровергли сообщения об отправке военных в Курскую область

В Белоруссии опровергли сообщения об отправке военных в Курскую область

Министерство обороны Белоруссии опровергло сообщения об отправке военных в Курскую область. Об этом заявила представитель оборонного ведомства республики Наталья Гаврусик белорусскому телеканалу СТВ.

«Никаких решений о направлении на территорию Курской области Российской Федерации военнослужащих белорусской армии не принималось», — заявила она.

Гаврусик так прокомментировала сообщения о якобы письме от объединенного штаба ОДКБ о направке войск Республики Белоруссия в Курскую область. В Минске заявили, что данная информация является фейком, «распространяемым экстремистскими ресурсами в сети».

Ранее сообщалось, что члены избирательной комиссии Белоруссии стали получать угрозы после публикации за рубежом их персональных данных. Генеральная прокуратура республики уже возбудила дело по статье о незаконном сборе и размещении персональных данных.