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14:41, 24 января 2025Бывший СССР

Членам избирательной комиссии Белоруссии стали поступать угрозы

В ЦИК Белоруссии заявили о поступающих угрозах из-за рубежа
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Игорь Карпенко

Игорь Карпенко . Фото: Николай Петров / БелТА / ТАСС

Члены избирательной комиссии Белоруссии стали получать угрозы после публикации за рубежом их персональных данных. Об этом заявил председатель ЦИК республики Игорь Карпенко, передает ТАСС.

По его словам, Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело из-за публикации списков участников избирательного процесса в республике по статье о незаконном сборе и размещении персональных данных. «Можно было бы на это не обратить внимание, но параллельно посыпались угрозы в адрес людей, которые работают в комиссиях», — заявил Карпенко.

Председатель ЦИК также отметил, что это является посягательством на электоральный суверенитет Белоруссии. Карпенко отметил, что руководство республики не оставит этот инцидент безнаказанным.

Ранее посол России в Минске Борис Грызлов заявил, что страны Запада предпринимают попытки вмешаться в выборы президента Белоруссии. Они состоятся 26 января, в них будут участвовать Александр Лукашенко и еще четыре кандидата.

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