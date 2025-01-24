В ДНР при обстреле ВСУ погибла женщина

Мэр Горловки Приходько: При обстреле города ВСУ погибла мирная жительница

В Горловке Донецкой народной республики (ДНР) при обстреле города Вооруженными силами Украины (ВСУ) погибла женщина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

«В результате украинской вооруженной агрессии в жилом массиве "Строитель" погибла мирная жительница Горловки», — написал глава города.

Приходько уточнил, что всего при атаке ВСУ на Горловку пострадали шесть человек.

22 января украинские военные нанесли удар по жилым домам в Новой Каховке Херсонской области. По информации местных властей, в результате пострадал один человек, он был незамедлительно доставлен в больницу.