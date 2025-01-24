В Еврокомиссии оценили наличие денег на помощь Украине

Еврокомиссар Домбровскис: Деньги для финансовой помощи Киеву на 2025 год имеются

У Евросоюза достаточно денег, чтобы обеспечить финансовую помощь Украине на 2025 год. Так бюджетные ресурсы ЕС оценил еврокомиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис, его слова приводит РИА Новости.

Комментируя недавние слова президента США Дональда Трампа о том, что его администрация, вероятно, не станет оказывать помощь Киеву в таком же объеме, как при Джо Байдене, Домбровскис не исключил необходимость консультаций с американскими властями для дальнейшей поддержки Украины.

«Финансовая помощь Украине по крайней мере на этот год обеспечена... Мы не ожидаем, что эти деньги внезапно станут недоступными. Поэтому деньги для Украины на этот год имеются», — подчеркнул он.

По итогам 2024 года размер предоставленной Украине финансовой помощи от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) составил почти 2,4 миллиарда евро и оказался рекордным. Предыдущий максимум был установлен в 2023 году — тогда финансовая организация предоставила Украине помощь на 2,1 миллиарда евро. Таким образом, за последние 12 месяцев размер дотаций увеличился примерно на 300 миллионов евро.