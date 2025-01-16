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16:09, 16 января 2025Экономика

Украина получила от европейского банка рекордную финансовую помощь

ЕБРР предоставил Украине финансовую помощь почти на 2,4 млрд евро в 2024 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

По итогам 2024 года размер предоставленной Украине финансовой помощи от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) составил почти 2,4 миллиарда евро и оказался рекордным. Об этом сообщается на сайте расположенной в Лондоне финорганизации.

Предыдущий максимум был установлен в 2023 году, напомнили в ЕБРР. Тогда финансовая организация предоставила Украине помощь на 2,1 миллиарда евро. Таким образом, за последние 12 месяцев размер дотаций увеличился примерно на 300 миллионов евро.

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В ЕБРР назвали себя «крупнейшим институциональным инвестором Украины». С начала боевых действий на востоке страны финансовая организация предоставила властям республики в общей сложности 6,2 миллиарда евро дотаций. Финансирование шло на развитие ключевых секторов украинской экономики, включая энергетическую, торговую и промышленную сферы.

Ранее в финансовой организации заявили о планах продолжить предоставление помощи Украине в 2025 году. Управляющий директор банка по Украине и Молдове Арвид Тюркнер пояснил, что речь идет об инвестициях на общую сумму в полтора миллиарда евро. Главными приоритетами для организации, уточнил он, останется укрепление энергетической безопасности и помощь в восстановлении поврежденной в результате боевых действий инфраструктуры.

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