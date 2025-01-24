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14:44, 24 января 2025Россия

В Госдуме назвали причину массовых ударов ВСУ по России

Депутат ГД Шеремет: Атакуя Россию, Зеленский пытается удержать контроль в Киеве
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Михаил Шеремет

Михаил Шеремет. Фото: Тарас Литвиненко / РИА Новости

В Госдуме назвали причину массовых ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России. По мнению депутата Михаила Шеремета, атакуя российские территории, президент Украины Владимир Зеленский пытается удержать контроль в Киеве, передает ТАСС.

Как отметил парламентарий, международная политическая повестка сегодня стремительно меняется — экономическое, политическое и военное банкротство Украины выражается в прогрессирующей серии поражений на фронте, а это, в свою очередь, влияет на упаднические настроения среди украинского населения.

«Загнанный в угол (...) [он] пытается привычными репрессивными мерами удержать патовую ситуацию под своим контролем и попутно за счет массированных ударов западным оружием вглубь российских территорий попытаться "набрать балов" в преддверии неминуемых переговоров о прекращении конфликта», — высказал свою позицию Шеремет.

В ночь на 24 января российские средства противовоздушной обороны сбили над российскими регионами 121 беспилотник, по большей части — над Брянской областью.

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