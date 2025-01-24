В Госдуму внесли проект об освобождении от службы в армии для одной категории россиян

В Госдуму внесли законопроект об освобождении от срочной службы добровольцев СВО

Депутаты Государственной Думы от ЛДПР внесли законопроект, который предлагает освободить от прохождения срочной службы добровольцев-участников специальной военной операции (СВО). Документ размещен в думской электронной базе.

Изменения парламентарии предлагают внести в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе». Согласно действующим нормам, от срочной службы освобождаются те, кто прошел военную службу. Также под это попадают те участники СВО, которые заключили контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах России и были призваны на службу по мобилизации.

«Законопроектом предлагается освободить от призыва на военную службу лиц, поступивших в добровольческие формирования, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР с 24 февраля 2022 года, на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года», — следует из пояснительной записки.

Принятие документа позволит устранить правовой пробел, который касается тех, кто принимает участие в СВО в качестве добровольцев. На практике иногда возникают ситуации, когда участникам боевых действий приходят повестки в армию.

Авторами законопроекта выступили Леонид Слуцкий, Сергей Леонов, Андрей Луговой, Борис Чернышов и другие депутаты, а также сенаторы Елена Афанасьева и Вадим Деньгин.

С подобным предложением еще в феврале 2024 года выступал вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, который в июне того же года занял пост главы Республики Алтай. Рабочая группа, по его словам, тогда выступила с предложением освободить от последующей срочной службы российских добровольцев специальной военной операции (СВО) со стажем от полугода