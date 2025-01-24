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19:47, 24 января 2025Мир

В МИД обсудили с ХАМАС судьбу удерживаемых в секторе Газа россиян

Богданов: Россия заинтересована в освобождении Труфанова и Харкина
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Abed Hajjar / AP

Специальный представитель российского президента по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил по телефону с заместителем председателя политбюро палестинского движения ХАМАС Мусой Абу-Марзуком судьбу удерживаемых в секторе Газа россиянина Александра Труфанова и уроженца Донбасса Максима Харкина. Об этом сообщило Министерство иностранных дел (МИД) России.

«С российской стороны была вновь подтверждена заинтересованность в приоритетном освобождении удерживаемых в секторе Газа российского гражданина А. Труфанова и уроженца Донбасса М. Харкина», — говорится в сообщении.

В ходе разговора была подчеркнута необходимость в четком выполнении соглашения о прекращении огня и оказании гуманитарной помощи населению сектора Газа. Москва также заинтересована и готова оказать помощь по вопросу достижения палестинского национального согласия на политической платформе Организации освобождения Палестины, отмечается в тексте.

Ранее МИД России потребовал от ХАМАС освободить россиян Александра Труфанова и Максима Харкина. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что подобная практика является совершенно неприемлемой и движение должно освободить остальных задержанных, помимо российских граждан.

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