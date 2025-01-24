В МИД высказались об ожидании насчет решения США по новому послу России

Рябков: МИД рассчитывает на положительное решение США по новому послу РФ

Москва рассчитывает, что США оперативно примут положительное решение по агреману (предварительное согласие одного государства на назначение определенного лица главой диппредставительства другого государства — прим. «Ленты.ру») на назначение нового российского посла в Вашингтоне. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, его цитирует ТАСС.

По словам дипломата, российская сторона надеется, что новой администрацией американского президента Дональда Трампа «решение, и положительное, разумеется, решение по нашей заявке будет принято максимально оперативно».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва пока не получила агреман на назначение нового посла в США.