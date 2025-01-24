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13:56, 24 января 2025Мир

В МИД высказались об ожидании насчет решения США по новому послу России

Рябков: МИД рассчитывает на положительное решение США по новому послу РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Москва рассчитывает, что США оперативно примут положительное решение по агреману (предварительное согласие одного государства на назначение определенного лица главой диппредставительства другого государства — прим. «Ленты.ру») на назначение нового российского посла в Вашингтоне. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, его цитирует ТАСС.

По словам дипломата, российская сторона надеется, что новой администрацией американского президента Дональда Трампа «решение, и положительное, разумеется, решение по нашей заявке будет принято максимально оперативно».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва пока не получила агреман на назначение нового посла в США.

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