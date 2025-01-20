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11:58, 20 января 2025Мир

Захарова высказалась о назначении нового посла России в США

Захарова: Агреман новому послу России в США еще не получен
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Российская сторона пока не получила агреман (предварительное согласие одного государства на назначение определенного лица главой диппредставительства другого государства — прим. «Ленты.ру») на назначение нового посла в США. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Агреман еще не получен», — отметила представитель внешнеполитического ведомства.

20 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что новый посол России в США уже выбран, в данный момент проходят необходимые процедуры официального утверждения его кандидатуры. Имя будущего посла представитель Кремля пообещал сообщить после завершения всех формальностей.

После этого в СМИ появилась информация, что должность посла России в США, вероятнее всего, займет директор департамента Северной Америки МИД Александр Дарчиев.

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