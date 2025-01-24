В московских аэропортах отменили ограничения на полеты

В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский отменили ограничения на полеты

В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский отменили ранее введенные ограничения на полеты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

За период, в который столичные воздушние гавани не принимали и выпускали воздушные суда, на запасных аэродромах совершили посадку шесть самолетов. Четыре из них выполняли рейсы во Внуково, два — в Домодедово.

В ночь на 24 января в Московской области были сбиты несколько беспилотных летательных аппаратов. По словам мэра российской столицы Сергея Собянина, средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны уничтожили БПЛА под Подольском, Коломной, Раменском, в Троицком административном округе, а также в Щелково.