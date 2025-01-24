В мусорном мешке нашли греческую статую возрастом две тысячи лет

В Греции древняя мраморная статуя оказалась на свалке в мусорном мешке

В Греции неизвестные выбросили древнюю мраморную статую. Об этом пишет CNN.

Местный житель нашел 80-сантиметровую статую женщины без головы в мусорном мешке рядом со свалкой в окрестностях города Салоники. Он позвонил в полицию и впоследствии передал ее местным властям, которые связались с археологами, чтобы оценить ее значимость.

После первоначальной оценки оказалось, что находка относится к эллинистической эпохе, периоду примерно между 320-ми и 30-ми годами до нашей эры, который был отмечен расцветом культуры и искусств. Статую возрастом две тысячи лет отправили археологам для дальнейшего изучения. После этого ее передадут местному управлению по охране древностей для сохранения и изучения.

Полиция начала расследование, чтобы установить, кто выбросил статую. Пока никто не был задержан в связи с происшествием.

Ранее сообщалось, что в Германии реставраторы, занимавшиеся восстановлением знаменитой церкви, где в XVI веке проповедовал Мартин Лютер, нашли 816 старинных золотых и серебряных монет в статуе. Четыре мешочка с монетами находились в ноге статуи, посвященной графу и графине, правившим городом.