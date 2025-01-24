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16:21, 24 января 2025Из жизни

В мусорном мешке нашли греческую статую возрастом две тысячи лет

В Греции древняя мраморная статуя оказалась на свалке в мусорном мешке
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Burghley House

В Греции неизвестные выбросили древнюю мраморную статую. Об этом пишет CNN.

Местный житель нашел 80-сантиметровую статую женщины без головы в мусорном мешке рядом со свалкой в окрестностях города Салоники. Он позвонил в полицию и впоследствии передал ее местным властям, которые связались с археологами, чтобы оценить ее значимость.

После первоначальной оценки оказалось, что находка относится к эллинистической эпохе, периоду примерно между 320-ми и 30-ми годами до нашей эры, который был отмечен расцветом культуры и искусств. Статую возрастом две тысячи лет отправили археологам для дальнейшего изучения. После этого ее передадут местному управлению по охране древностей для сохранения и изучения.

Полиция начала расследование, чтобы установить, кто выбросил статую. Пока никто не был задержан в связи с происшествием.

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