В ОДКБ рассказали об отношении организации к Армении

ТАСС: ОДКБ по-прежнему считает Армению своим союзником

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по-прежнему считает Армению своим союзником, несмотря на недавние заявления Службы внешней разведки (СВР) республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в объединении.

Ранее армянская разведка заявила, что исчезновение оснований для заморозки членства Еревана в ОДКБ в 2025 году маловероятно. Согласно докладу СВР Армении, ОДКБ якобы не может реагировать на проблемы Южного Кавказа, которые являются «уставными целями» организации.

«Да, вышестоящая организация знает об этом заявлении Службы внешней разведки Республики Армения. Однако мы по-прежнему считаем Армению союзником и продолжаем взаимодействовать с Ереваном в рабочем режиме», — сказал собеседник агентства.

Ранее в СВР Армении заявили, что в 2025 году внешние силы будут пытаться дестабилизировать ситуацию в стране. Предполагается, что попытки внешнего вмешательства могут произойти перед предстоящими в июне 2026 года парламентскими выборами в стране.