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21:48, 24 января 2025Бывший СССР

В Раде рассказали об отправке оркестрантов пехотинцами на передовую

Депутат Рады Федина: Львовский оркестр отправят в ряды пехоты ВСУ на передовую
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Львовский военный оркестр собрались отправить на передовую в рядах пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказала народный депутат Верховной Рады София Федина в Telegram-канале.

«Музыканты-ну очень "суперэффективные бойцы". В отличие от полицейских, следователей, ГБРовцев, силовиков-пенсионеров, которые обучались и умеют пользоваться оружием — ведь не для фронта "мама цветочки растила"», — сыронизировала нардеп.

Федина добавила, что такими темпами некому будет ежедневно провожать украинских героев музыкой на похоронах.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области был уничтожен австрийский наемник ВСУ Рихард Шерманн. Против него применили российский дрон.

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