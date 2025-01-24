В Раде рассказали об отправке оркестрантов пехотинцами на передовую

Депутат Рады Федина: Львовский оркестр отправят в ряды пехоты ВСУ на передовую

Львовский военный оркестр собрались отправить на передовую в рядах пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказала народный депутат Верховной Рады София Федина в Telegram-канале.

«Музыканты-ну очень "суперэффективные бойцы". В отличие от полицейских, следователей, ГБРовцев, силовиков-пенсионеров, которые обучались и умеют пользоваться оружием — ведь не для фронта "мама цветочки растила"», — сыронизировала нардеп.

Федина добавила, что такими темпами некому будет ежедневно провожать украинских героев музыкой на похоронах.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области был уничтожен австрийский наемник ВСУ Рихард Шерманн. Против него применили российский дрон.