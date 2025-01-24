В России отреагировали на желание Японии заключить мирный договор

Депутат Чепа назвал возможным мирный договор с Японией

Россия может заключить мирный договор с Японией после рассмотрения его условий, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он объяснил, что такой договор подчеркнул бы добрососедские отношения двух стран.

«Мирный договор с Японией не подписан до сих пор, и это важный момент. Если страна выражает такую инициативу, нам нужно рассмотреть условия договора. Мы не подписывали его, Япония всегда этому противилась, и мы жили без соглашения. Но отношения между странами всегда должны быть подкреплены международными договорами», — сказал политик.

Он объяснил, что отсутствие мирного договора спустя такой большой срок после реального завершения конфликта ничем не угрожает России и Японии. Тем не менее, его наличие важно с политической точки зрения.

«Почему бы и не заключить договор? Мир меняется, появляются новые нарративы, и, возможно, есть стремление к определенным изменениям. Отсутствие договора ничем не угрожает, но его присутствие подчеркнет возможность добрососедских отношений между Россией и Японией», — заключил Чепа.

Ранее японский премьер-министр Сигэру Исиба заявил, что страна намерена заключить мирный договор с Россией, несмотря на то, что отношения стран переживают тяжелые времена. Он уточнил, что это будет возможно после решения территориальных вопросов.