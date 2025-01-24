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09:47, 24 января 2025Мир

Япония захотела заключить с Россией мирный договор

Премьер Исиба: Япония намерена заключить мирный договор с Россией
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото:Kyodo / Reuters

Япония намерена заключить мирный договор с Россией, несмотря на то, что отношения стран переживают тяжелые времена. Об этом заявил японский премьер-министр Сигэру Исиба, передает РИА Новости.

«Российско-японские отношения переживают тяжелые времена. Но мы по-прежнему намерены заключить мирный договор с Москвой после разрешения существующего территориального вопроса», — отметил политик.

Мирный договор между Россией и Японией не подписывается более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва считает, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и суверенитет над ними не подлежит сомнению.

29 ноября прошлого года Исиба заявил, что действующее японское правительство надеется заключить мирный договор с Россией и, наконец, «решить проблему с северными территориями».

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