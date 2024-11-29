В Японии вновь заявили о необходимости мирного договора с Россией

Премьер Японии Исиба заявил о желании Токио заключить мирный договор с Россией

Действующее японское правительство надеется заключить мирный договор с Россией и наконец «решить проблему с северными территориями». О подобном желании Токио заявил премьер-министр Японии Сигэру Исиба в ходе программной речи в парламенте страны, сообщает агентство Kyodo.

«Японско-российские отношения находятся в тяжелом состоянии, но наша страна продолжит курс на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора», — заявил Исида в адресованном депутатам выступлении.

В начале ноября новый глава МИД Японии Такэси Ивая высказал аналогичную позицию. «Что касается Курильских остров, мы намерены сохранить курс на решение проблемы статуса островов. Политика Японии по вопросу заключения мирного договора с Россией не изменилась», — отметил дипломат.

Ранее японский посол в Москве Акира Муто высказал предположение, что Япония и Россия по окончании специальной военной операции (СВО) на Украине могут наконец заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны.