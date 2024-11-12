Новый глава МИД Японии высказался о заключении договора с Россией по Курилам

Глава МИД Ивая: Япония стремится заключить с Россией мирный договор по Курилам

Япония сохраняет курс на решение проблемы и стремится заключить с Россией мирный договор, в котором будет указан статус Курильских островов. Об этом заявил новый глава японского МИД Такэси Ивая, передает ТАСС.

«Что касается Курильских остров, мы намерены сохранить курс на решение проблемы статуса островов. Политика Японии по вопросу заключения мирного договора с Россией не изменилась», — отметил дипломат.

Ивая подчеркнул, что Токио будет проводить внешнюю политику, основанную на своих национальных интересах. Он добавил, что Япония и Россия «должны решать любые вопросы между собой как соседи».

Ранее Ивая заявил, что Япония сохранит санкции против России, пока продолжается конфликт на Украине.