В Японии раскрыли сроки сохранения санкций против России

Глава МИД: Япония сохранит санкции против РФ, пока идет конфликт на Украине

Япония сохранит санкции против России, пока идет конфликт на Украине. Такие сроки сохранения антироссийских санкций назвал глава МИД страны Такэси Ивая, пишетТАСС.

«Пока нынешняя ситуация не изменится, у нас не будет другого выбора, кроме как вводить жесткие санкции против РФ», — отметил министр, добавив, что Токио считает «несколько позитивными» слова российского президента Владимира Путина о готовности к выстраиванию двусторонних отношений.

21 июня власти Японии расширили санкционный список российских физических и юридических лиц. В него включили еще 11 граждан и 41 российскую организацию, в том числе 6 представителей ЦИК России — секретаря Наталью Бударину и пятерых членов комиссии.

В качестве ответных мер на продолжающиеся антироссийские санкции со стороны официального Токио Москва запретила въезд 13 японским гражданам. В ответ на это Япония выразила протест.