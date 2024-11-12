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09:41, 12 ноября 2024Мир

В Японии раскрыли сроки сохранения санкций против России

Глава МИД: Япония сохранит санкции против РФ, пока идет конфликт на Украине
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
СюжетСанкции против России:

Фото: Issei Kato / Reuters

Япония сохранит санкции против России, пока идет конфликт на Украине. Такие сроки сохранения антироссийских санкций назвал глава МИД страны Такэси Ивая, пишетТАСС.

«Пока нынешняя ситуация не изменится, у нас не будет другого выбора, кроме как вводить жесткие санкции против РФ», — отметил министр, добавив, что Токио считает «несколько позитивными» слова российского президента Владимира Путина о готовности к выстраиванию двусторонних отношений.

21 июня власти Японии расширили санкционный список российских физических и юридических лиц. В него включили еще 11 граждан и 41 российскую организацию, в том числе 6 представителей ЦИК России — секретаря Наталью Бударину и пятерых членов комиссии.

В качестве ответных мер на продолжающиеся антироссийские санкции со стороны официального Токио Москва запретила въезд 13 японским гражданам. В ответ на это Япония выразила протест.

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