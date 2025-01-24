В России подорожал один вид жилья

Sminex: Элитное жилье в России подорожало на 20,4 %

По итогам 2024 года дорогое жилье в России выросло в цене на 20,4 процента. Об этом «Ленте.ру» сообщили эксперты Sminex, обновившие Индекс стоимости элитной недвижимости.

Значение Индекса основывается на средних ценах «квадрата» в продаже и сделках, что делает показатель более устойчивым. По итогам четвертого квартала медианная стоимость элитного квадратного метра составила 2,69 миллиона рублей, а в сделках — 2,17 миллиона. За год показатели выросли на 19,6 процента и 21,4 процента соответственно.

В компании зафиксировали не только рост в годовом выражении, но и в поквартальном. Так, в четвертом квартале 2024-го индикатор вырос на 6,8 процента относительно третьего квартала, достигнув 2,43 миллиона рублей за «квадрат». «Факторов подорожания элитной недвижимости в 2024 году было несколько. В их числе высокий спрос, рост курса валют, а также вывод новых девелоперских проектов», — рассказал директор по оценке Sminex Святослав Куланин.

Специалисты также были вынуждены обновить границу класса элитной недвижимости. Теперь к нему относятся проекты, «квадрат» в которых стоит не менее 1,3 миллиона рублей против 1,2 миллиона рублей за метр в прошлом году. Решение обусловлено устойчивым подорожанием жилья всех классов в Москве.

Ранее в компании «Метриум» назвали районы Москвы, где наиболее заметно подешевело жилье в новостройках. По итогам 2024 года такой локацией стал район Москворечье-Сабурово.