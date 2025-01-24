В России задержали подозреваемую в мошенничестве с субсидиями на 24 миллиона рублей

В Мытищах задержали женщину за мошенничество с субсидиями на 24 млн рублей

В Мытищах задержали женщину за мошенничество с субсидиями на 24 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

Возбуждено уголовное дело по статье 159.2 («Мошенничество при получении выплат») УК РФ.

По данным следствия, подозреваемая предоставила в администрацию Мытищ ложные сведения о доходах своего мужа, а также выписку из домовой книги, в которой содержалась информация о 13 лицах, прописанных по месту их жительства. В том числе ее брата с двумя малолетними детьми, которые фактически проживают в Республике Таджикистан.

Таким образом, ее действия повлекли неправомерное предоставление ее семье статуса малоимущих и нуждающихся в жилье. На основании этого им было выдано свидетельство о праве на получение жилищной субсидии в размере более 24 миллионов рублей. По нему возможно приобрести квартиру или построить дом на территории Московской области.

В рамках расследования были проведены обыски, изъяты документы и дорогостоящие телефоны, запрошены выписки из банка по счетам супруга. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также будет дана уголовно-правовая оценка исполнению должностными лицами своих обязанностей.

Ранее сообщалось, что бывший российский судья фальсифицировал протоколы заседаний и стал фигурантом дела.