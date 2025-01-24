В российский детский сад пришел рецидивист с ножом и стал требовать отдать ему детей

На Сахалине полиция задержала рецидивиста с ножом, пришедшего в детский сад

На Сахалине полиция задержала ранее судимого 36-летнего местного жителя, который пришел с ножом в детский сад и стал требовать отдать ему детей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по региону.

Во время задержания мужчина пытался оказать сопротивление, но силовики пресекли его действия. Они также изъяли нож, который нарушитель прятал в рукаве куртки. Сейчас сахалинец находится в специальном помещении для задержанных лиц (СПЗЛ). Правоохранители начали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

23 января в одном из местных детских садов неадекватный мужчина с ножом стал угрожать сотрудникам и запугивать их за отказ отдать ему детей. Работники сразу же вызвали полицию, однако когда она приехала, мужчина уже шел. На его след оперативно вышли.

Ранее в Москве росгвардейцы задержали мужчину, угрожавшего ножом в парикмахерской.