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07:46, 24 января 2025Силовые структуры

В российский детский сад пришел рецидивист с ножом и стал требовать отдать ему детей

На Сахалине полиция задержала рецидивиста с ножом, пришедшего в детский сад
Варвара Митина (редактор)

Фото: Megan Watson / Unsplash

На Сахалине полиция задержала ранее судимого 36-летнего местного жителя, который пришел с ножом в детский сад и стал требовать отдать ему детей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по региону.

Во время задержания мужчина пытался оказать сопротивление, но силовики пресекли его действия. Они также изъяли нож, который нарушитель прятал в рукаве куртки. Сейчас сахалинец находится в специальном помещении для задержанных лиц (СПЗЛ). Правоохранители начали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

23 января в одном из местных детских садов неадекватный мужчина с ножом стал угрожать сотрудникам и запугивать их за отказ отдать ему детей. Работники сразу же вызвали полицию, однако когда она приехала, мужчина уже шел. На его след оперативно вышли.

Ранее в Москве росгвардейцы задержали мужчину, угрожавшего ножом в парикмахерской.

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