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10:10, 24 января 2025Путешествия

В российском аэропорту произошла массовая задержка рейсов из-за угрозы атаки БПЛА

В аэропорту Самары Курумоч произошла задержка 18 рейсов
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

В самарском аэропорту Курумоч произошла массовая задержка рейсов после временных ограничений, веденных из-за угрозы атаки БПЛА. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

Отмечается, что в общей сложности задерживается 18 самолетов, 10 — на вылет и 8 — на прилет.

Представители воздушной гавани подчеркнули, что актуальные данные о рейсах размещены на онлайн-табло в зале регистрации, а также на официальном сайте аэропорта.

Ранее 24 января стало известно, что в аэропорту Курумоч в Самаре сняли ограничения на полеты. С 08:00 по московскому времени воздушная гавань работает в штатном режиме. Ограничений на прием и выпуск воздушных судов нет.

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