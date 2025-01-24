В российском аэропорту произошла массовая задержка рейсов из-за угрозы атаки БПЛА

В аэропорту Самары Курумоч произошла задержка 18 рейсов

В самарском аэропорту Курумоч произошла массовая задержка рейсов после временных ограничений, веденных из-за угрозы атаки БПЛА. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

Отмечается, что в общей сложности задерживается 18 самолетов, 10 — на вылет и 8 — на прилет.

Представители воздушной гавани подчеркнули, что актуальные данные о рейсах размещены на онлайн-табло в зале регистрации, а также на официальном сайте аэропорта.

Ранее 24 января стало известно, что в аэропорту Курумоч в Самаре сняли ограничения на полеты. С 08:00 по московскому времени воздушная гавань работает в штатном режиме. Ограничений на прием и выпуск воздушных судов нет.