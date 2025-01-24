В аэропорту Самары сняли ограничения на взлет и посадку самолетов

Росавиация: В аэропорту Самары сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Курумоч в Самаре сняты ограничения на полеты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

С 08:00 по московскому времени воздушная гавань работает в штатном режиме. Ограничений на прием и выпуск воздушных судов нет.

Ранее 24 января Кореняко сообщил, что временные ограничения были введены в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова для обеспечения безопасности полетов. До этого запреты на полеты были установлены в столичных аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский.

Причиной ограничений стала атака БПЛА по российским регионам. Минобороны РФ отчиталось, что силы ПВО сбили 121 украинский беспилотник над 12 областями.

