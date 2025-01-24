В российском регионе осудили двоих мужчин за похищение человека и вымогательство

В Армавире осудили двоих мужчин за похищение человека и вымогательство

В Армавире осудили двоих мужчин за похищение человека и вымогательство. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Армавирский городской суд признал Мамуку Озманова и Вячеслава Третьякова виновными по статьям 126 («Похищение человека»), 163 («Вымогательство»), 162 («Разбой») и 325 («Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия») УК РФ.

Как установил суд, в ноябре 2023 года подсудимые действовали с другими лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство. Они совершили похищение бизнесмена, заблокировав его автомобиль. Приставив нож к горлу, они посадили потерпевшего на заднее сиденье своей машины, отняли телефон, ноутбук и паспорт, вывезли за город, избили и потребовали 12 миллионов рублей. Опасаясь за свою жизнь, пострадавший согласился передать деньги. После этого его выбросили в поле, откуда он смог добраться до населенного пункта и обратиться за помощью.

Потерпевший был доставлен в больницу с множественными травмами, ему оказали помощь. Сотрудники ФСБ оперативно задержали подозреваемых.

Суд приговорил Озманова к шести годам колонии строгого режима, а Третьякова к пяти годам и восьми месяцам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в российском городе задержали двоих мужчин за похищение и вымогательство.