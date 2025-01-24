Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:00, 24 января 2025Силовые структуры

В российском регионе осудили двоих мужчин за похищение человека и вымогательство

В Армавире осудили двоих мужчин за похищение человека и вымогательство
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Армавире осудили двоих мужчин за похищение человека и вымогательство. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Армавирский городской суд признал Мамуку Озманова и Вячеслава Третьякова виновными по статьям 126 («Похищение человека»), 163 («Вымогательство»), 162 («Разбой») и 325 («Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия») УК РФ.

Как установил суд, в ноябре 2023 года подсудимые действовали с другими лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство. Они совершили похищение бизнесмена, заблокировав его автомобиль. Приставив нож к горлу, они посадили потерпевшего на заднее сиденье своей машины, отняли телефон, ноутбук и паспорт, вывезли за город, избили и потребовали 12 миллионов рублей. Опасаясь за свою жизнь, пострадавший согласился передать деньги. После этого его выбросили в поле, откуда он смог добраться до населенного пункта и обратиться за помощью.

Потерпевший был доставлен в больницу с множественными травмами, ему оказали помощь. Сотрудники ФСБ оперативно задержали подозреваемых.

Суд приговорил Озманова к шести годам колонии строгого режима, а Третьякова к пяти годам и восьми месяцам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в российском городе задержали двоих мужчин за похищение и вымогательство.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Власти Казахстана сравнили слитые переговоры экипажа самолета AZAL с реальным содержимым черных ящиков. Там есть «большое отличие»

      Резко подорожавший картофель разрешили ввозить в Россию беспошлинно

      Орбан призвал ЕС отстаивать интересы стран-членов перед Украиной

      Минобороны заявило об уничтожении американского танка Abrams в Курской области

      В России назвали подготовителей нападения на Курскую область

      Российского депутата уличили в махинациях с закупкой водостанций для снабжения села

      В России заявили об отсутствии связи конфликта на Украине и цен на нефть

      В отношении МТС возбудили дело из-за рекламы

      Планировавшего покушение на главу поселения под Мелитополем осудили

      Против напавшего на фельдшера скорой помощи россиянина возбудили уголовное дело

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше