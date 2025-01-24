В российском регионе увеличили выплату бойцам СВО

Хабаровский край увеличил размер единовременной выплаты добровольцам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональные власти.
Теперь новобранцы, заключившие контракт с Минобороны на территории региона, будут получать 1,2 миллиона рублей.
Увеличение общего размера выплаты произошло за счет увеличения ее региональной части с 500 тысяч до 805 тысяч рублей.
Ранее размер выплаты добровольцам СВО увеличили в Ямало-Ненецком автономном округе. При этом соответствующий указ имеет обратную силу — бойцы, которые получили «старую» сумму за несколько дней до его подписания, получат перерасчет.