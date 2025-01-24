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11:27, 24 января 2025Россия

В российском регионе увеличили выплату бойцам СВО

Хабаровский край увеличил размер единовременной выплаты добровольцам СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Хабаровский край увеличил размер единовременной выплаты добровольцам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональные власти.

Теперь новобранцы, заключившие контракт с Минобороны на территории региона, будут получать 1,2 миллиона рублей.

Увеличение общего размера выплаты произошло за счет увеличения ее региональной части с 500 тысяч до 805 тысяч рублей.

Ранее размер выплаты добровольцам СВО увеличили в Ямало-Ненецком автономном округе. При этом соответствующий указ имеет обратную силу — бойцы, которые получили «старую» сумму за несколько дней до его подписания, получат перерасчет.

ЖЗЛ
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