В российском регионе увеличили выплату бойцам СВО

Хабаровский край увеличил размер единовременной выплаты добровольцам СВО

Хабаровский край увеличил размер единовременной выплаты добровольцам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональные власти.

Теперь новобранцы, заключившие контракт с Минобороны на территории региона, будут получать 1,2 миллиона рублей.

Увеличение общего размера выплаты произошло за счет увеличения ее региональной части с 500 тысяч до 805 тысяч рублей.

Ранее размер выплаты добровольцам СВО увеличили в Ямало-Ненецком автономном округе. При этом соответствующий указ имеет обратную силу — бойцы, которые получили «старую» сумму за несколько дней до его подписания, получат перерасчет.