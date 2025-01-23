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09:12, 23 января 2025Россия

В российском регионе пересчитают уже полученные новобранцами СВО выплаты

Власти ЯНАО увеличили выплату добровольцам СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) увеличили выплату участникам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Ura.ru.

Соответствующее поручение дал глава региона Дмитрий Атрюхов. Тем, кто заключит контракт на территории ЯНАО в период с 20 января по 31 марта, выплатят 3,1 миллиона рублей. Ранее выплата составляла 1,9 миллиона рублей.

Бойцам, которые уже получили выплату в прежнем размере, произведут перерасчет.

В 2025 году российские регионы продолжили политику повышения выплат новобранцам СВО. Одним из последних в списке стала Республика Марий Эл, где размер единовременной выплаты подняли до 1,8 миллиона рублей.

ЖЗЛ
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