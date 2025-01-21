В российском регионе повысили выплаты новобранцам СВО

В Марий Эл увеличили размеры выплат добровольцам СВО

В Марий Эл увеличили размер единоразовой выплаты при подписании контракта участником специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает издание «Марийская правда».

В указе главы региона Юрия Зайцева говорится, что сейчас добровольцам будут единовременно выплачивать 1,8 миллиона рублей. Таким образом, размер выплаты новобранцам повысили на 400 тысяч рублей.

Глава региона напомнил, что помимо единовременной выплаты в Марий Эл действует около 50 мер социальной поддержки участников спецоперации.

Ранее выплаты добровольцам СВО увеличили в Санкт-Петербурге. Сейчас они составляют 2,5 миллиона рублей, 400 тысяч из которых — средства федерального бюджета.