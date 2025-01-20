В Петербурге увеличили выплату добровольцам СВО

В Петербурге повысили единовременную выплату бойцам СВО до 2,5 миллиона рублей

В Санкт-Петербурге повысили размер единовременной выплаты для новобранцев специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пресс-служба Красногвардейского района города в Telegram.

Теперь размер выплат при заключении контракта с Минобороны составляет 2,5 миллиона рублей.

До повышения в Петербурге за заключение контракта выплачивали 2,1 миллиона рублей. Таким образом, выплату повысили на 400 тысяч рублей.

В 2025 году российские регионы продолжили увеличивать размер выплат добровольцам СВО. Так, с 15 января заключившим контракт на территории Калужской области выплачивают те же 2,5 миллиона рублей, что и в Петербурге, из которых 2 миллиона выделяются из областного бюджета.