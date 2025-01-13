Еще в одном регионе России увеличат размер выплат новобранцам СВО

В Калужской области увеличат размер выплат добровольцам СВО

В Калужской области увеличат размер выплаты добровольцам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша в Telegram.

С 15 января новобранцы при подписании контракта с Минобороны будут получать 2,5 миллиона рублей. Соответствующий закон губернатор внес на рассмотрение депутатов местного Заксобрания.

Итоговая сумма включает 400 тысяч рублей из бюджета России, 100 тысяч рублей из бюджетов муниципалитетов. Таким образом, новобранцы, заключившие контракт на территории региона, будут получать непосредственно от Курской области ровно два миллиона рублей.

В 2024-м году многие российские регионы увеличили размеры выплат добровольцам СВО. Одним из них стал Татарстан, где перед Новым годом размер выплаты повысили до 2,2 миллиона рублей.