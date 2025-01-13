Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:28, 13 января 2025Россия

Еще в одном регионе России увеличат размер выплат новобранцам СВО

В Калужской области увеличат размер выплат добровольцам СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Калужской области увеличат размер выплаты добровольцам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша в Telegram.

С 15 января новобранцы при подписании контракта с Минобороны будут получать 2,5 миллиона рублей. Соответствующий закон губернатор внес на рассмотрение депутатов местного Заксобрания.

Итоговая сумма включает 400 тысяч рублей из бюджета России, 100 тысяч рублей из бюджетов муниципалитетов. Таким образом, новобранцы, заключившие контракт на территории региона, будут получать непосредственно от Курской области ровно два миллиона рублей.

В 2024-м году многие российские регионы увеличили размеры выплат добровольцам СВО. Одним из них стал Татарстан, где перед Новым годом размер выплаты повысили до 2,2 миллиона рублей.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Китай отказался принимать подсанкционные танкеры с российской нефтью

      Польский генерал назвал главную проблему ВСУ

      Предсказана судьба НАТО при Трампе

      Появились новые подробности боев в Курской области

      В Сенате США предрекли катастрофу из-за Трампа по одному вопросу

      В ЦУМе начали продавать лопаты за 57 тысяч рублей

      Белгородский губернатор отчитал чиновников

      Доктор Мясников рассказал о связанном с известным врачом из США туалетном инциденте

      В отношении обманувшего мужа Блиновской Пашаева возбудили новое уголовное дело

      Пожар на горящем шестой день из-за ВСУ российском предприятии локализовали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше