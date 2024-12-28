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11:34, 28 декабря 2024Россия

В российской республике повысили размер подъемных выплат новобранцам СВО

В Татарстане повысили размер выплат новобранцам СВО до 2,2 миллиона рублей
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Татарстане увеличили размер подъемных выплат при заключении контракта с Минобороны для отправки в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РБК со ссылкой на региональный оперштаб.

Размер выплаты увеличили на 10 процентов — с 1 января 2025-го года бойцы будут получать 2,2 миллиона рублей вместо нынешних двух миллионов. Эту сумму будут получать все, кто заключит контракт на территории республики

Выплата складывается из трех частей – муниципальной, региональной и федеральной. Размер последней – 400 тысяч рублей – ранее утвердил президент России Владимир Путин.

В 2024-м году многие российские регионы увеличили размер выплат добровольцам СВО. Одним из последних из их числа стала Самарская область. Там новобранцы, подписавшим контракт с 1 января по 1 февраля 2025-го года, получат 3,6 миллиона рублей.

ЖЗЛ
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