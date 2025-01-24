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08:33, 24 января 2025Мир

В семье Джона Кеннеди отреагировали на решение Трампа рассекретить документы о нем

NYP: Внук Джона Кеннеди Джек Шлоссберг раскритиковал Трампа
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Внук бывшего 35-го президента США Джона Кеннеди Джек Шлоссберг раскритиковал действующего американского лидера Дональда Трампа из-за решения рассекретить документы об обстоятельствах дела его деда. Об этом сообщает газета The New York Post (NYP).

«Рассекречивание — это использование Кеннеди в качестве политической опоры, когда его нет рядом, чтобы нанести ответный удар. В этом нет ничего героического», — заявил внук бывшего президента США.

При этом Шлоссберг обвинил Трампа в том, что подобным решением он якобы распространяет теории заговора. По его мнению, история стрельбы в Кеннеди является не более чем несчастным случаем, в то время как ожидание опубликованных документов может «породить новые теории заговора».

Ранее Трамп подписал указ о рассекречивании документов, касающихся дела Кеннеди, а также его брата, сенатора Роберта Кеннеди и преподобного доктора Мартина Лютера Кинга-младшего. Все они были застрелены, что стало источником различных слухов и теорий об обстоятельствах этих трагических событий. По словам Трампа, «их семьи и американский народ заслуживают прозрачности и правды».

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