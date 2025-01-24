Трамп поручил рассекретить документы по делу убийства Кеннеди

Трамп подписал указ о рассекречивании документов об убийстве президента Кеннеди

Президент США Дональд Трамп подписал указ о рассекречивании документов, касающихся убийства Джона Ф. Кеннеди. Об этом сообщил Белый дом.

Помимо дела о гибели 35-го американского президента, Трамп поручил рассекретить сведения об убийствах сенатора Роберта Ф. Кеннеди и преподобного доктора Мартина Лютера Кинга-младшего. «Более чем за 50 лет федеральное правительство не опубликовало все свои записи, связанные с этими событиями. Их семьи и американский народ заслуживают прозрачности и правды», — говорится в пояснении к указу.

Джон Кеннеди был застрелен в Далласе 22 ноября 1963 года. По итогам расследования было установлено, что преступление было совершено Ли Харви Освальдом, который действовал один. Племянник Кеннеди, экс-кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший обвинил Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в причастности к устранению своего дяди.