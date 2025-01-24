В Севастополе объявлен режим федеральной ЧС из-за разлива мазута

МЧС: Севастополь объявили зоной федеральной ЧС из-за разлива мазута

В Севастополе объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера из-за разлива мазута после крушения танкеров в Черном море. Это нужно для более оперативной ликвидации последствий, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

Признать крымский город зоной федерального ЧС попросил губернатор Михаил Развожаев. Так получится привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций, а также оказать необходимую финансовую помощь пострадавшему субъекту из резервов федерального бюджета, пояснили в МЧС.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов оценил ситуацию с мазутом на побережье полуострова и назвал ее полностью контролируемой.

По его словам, в последние два дня новых загрязнений в Крыму не выявлено, за исключением двух случаев: в море вблизи Симеиза ликвидировано мазутное пятно на поверхности воды, а также завершаются работы по очистке берега на острове Тузла.