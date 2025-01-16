Глава Крыма оценил ситуацию с мазутом на побережье полуострова

Аксенов назвал контролируемой ситуацию с мазутом в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале оценил ситуацию с мазутом на побережье полуострова и назвал ее полностью контролируемой.

По его словам, все действия проходят в соответствии с планом-графиком, составленным совместно с МЧС. Прибрежная зона поделена на участки, за каждым из которых закреплены ответственные лица, ситуацию отслеживают более 300 групп дважды в день, также для мониторинга задействованы беспилотники и два вертолета от МЧС и Росгвардии.

«В уборке загрязнений участвуют порядка тысячи волонтеров, при необходимости их число может быть кратно увеличено. За все время собрано и вывезено 458 тонн загрязненного песка и гальки», — уточнил Аксенов.

Он добавил, что в последние два дня новых загрязнений в Крыму не выявлено, за исключением двух случаев: в море вблизи Симеиза ликвидировано мазутное пятно на поверхности воды, а также завершаются работы по очистке берега на острове Тузла.

15 декабря 2024 года в Черном море произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших 9000 тонн мазута. Причиной происшествий могли стать опасные погодные условия или ошибка экипажей. В конце декабря последствиям разлива мазута присвоили статус федеральной чрезвычайной ситуации, следом ЧС регионального значения объявили в Крыму и Севастополе. 7 января мазутные пятна достигли берегов Евпатории.

