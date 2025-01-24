В США более 700 тысяч школьников оказались под угрозой депортации

WP: Свыше 730 тысяч американских школьников оказались под угрозой депортации

Свыше 730 тысяч американских школьников оказались под угрозой депортации. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

По данным издания, эти опасения возникли после заявления администрации президента США Дональда Трампа о том, что миграционные службы не будут обходить стороной больницы, церкви и школы.

Отмечается, что в связи с этим жители Соединенных Штатов начинают опасаться отпускать своих детей без гражданства из дома. Школьные руководители обеспокоены тем, что дети будут пропускать занятия в течение нескольких недель. Это нанесет ущерб их социальному и академическому развитию, говорится в материале.

Ранее стало известно, что Трамп закроет созданные бывшим президентом США Джо Байденом миграционные офисы в Латинской Америке, которые позволяли мигрантом легально въезжать в страну. Данные офисы появились в мае 2023 года на территории Колумбии, Коста-Рики, Эквадора и Гватемалы.