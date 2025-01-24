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21:54, 24 января 2025Мир

В США более 700 тысяч школьников оказались под угрозой депортации

WP: Свыше 730 тысяч американских школьников оказались под угрозой депортации
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ivan Aleksic / Unsplash

Свыше 730 тысяч американских школьников оказались под угрозой депортации. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

По данным издания, эти опасения возникли после заявления администрации президента США Дональда Трампа о том, что миграционные службы не будут обходить стороной больницы, церкви и школы.

Отмечается, что в связи с этим жители Соединенных Штатов начинают опасаться отпускать своих детей без гражданства из дома. Школьные руководители обеспокоены тем, что дети будут пропускать занятия в течение нескольких недель. Это нанесет ущерб их социальному и академическому развитию, говорится в материале.

Ранее стало известно, что Трамп закроет созданные бывшим президентом США Джо Байденом миграционные офисы в Латинской Америке, которые позволяли мигрантом легально въезжать в страну. Данные офисы появились в мае 2023 года на территории Колумбии, Коста-Рики, Эквадора и Гватемалы.

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